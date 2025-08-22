https://ria.ru/20250822/khimki-2037052306.html
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках - РИА Новости, 22.08.2025
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
Десятки праздничных мероприятий провели в подмосковных Химках ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:52:00+03:00
2025-08-22T18:52:00+03:00
2025-08-22T18:52:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037051738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85e455a911b1f6122876700a4964964d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки праздничных мероприятий провели в подмосковных Химках ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Для жителей и гостей округа подготовили тематические концерты, мастер-классы, исторические лекции и другие активности. На центральной площади города организовали патриотическую акцию. Волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, участники общественных организаций и жители развернули 15-метровый триколор. Посетители парков Толстого, "Дубки" и Величко смогли присоединиться к праздничной программе "Моей Родины триколор". Гостей ожидали концертная программа, мастер-классы по боевым искусствам, викторины и игры. Волонтеры традиционно раздали посетителям флажки и ленточки с триколором. Тематические программы также провели в Доме культуры деревни Брёхово и ДК "Контакт". Зрители смогли узнать факты о становлении и значении государственного символа, принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
https://ria.ru/20250822/peterburg-2037023049.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037051738_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_6be0e153ea0d38e75e710bcb68c66c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), день государственного флага россии
Химки (городской округ в Московской области), День Государственного флага России
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
Концерты и мастер-классы провели в Химках в День Государственного флага России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки праздничных мероприятий провели в подмосковных Химках ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для жителей и гостей округа подготовили тематические концерты, мастер-классы, исторические лекции и другие активности.
На центральной площади города организовали патриотическую акцию. Волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, участники общественных организаций и жители развернули 15-метровый триколор.
Посетители парков Толстого, "Дубки" и Величко смогли присоединиться к праздничной программе "Моей Родины триколор". Гостей ожидали концертная программа, мастер-классы по боевым искусствам, викторины и игры. Волонтеры традиционно раздали посетителям флажки и ленточки с триколором.
Тематические программы также провели в Доме культуры деревни Брёхово и ДК "Контакт". Зрители смогли узнать факты о становлении и значении государственного символа, принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".