День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
18:52 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/khimki-2037052306.html
День Государственного флага России отметили в подмосковных Химках
химки (городской округ в московской области)
день государственного флага россии
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки праздничных мероприятий провели в подмосковных Химках ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Для жителей и гостей округа подготовили тематические концерты, мастер-классы, исторические лекции и другие активности. На центральной площади города организовали патриотическую акцию. Волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, участники общественных организаций и жители развернули 15-метровый триколор. Посетители парков Толстого, "Дубки" и Величко смогли присоединиться к праздничной программе "Моей Родины триколор". Гостей ожидали концертная программа, мастер-классы по боевым искусствам, викторины и игры. Волонтеры традиционно раздали посетителям флажки и ленточки с триколором. Тематические программы также провели в Доме культуры деревни Брёхово и ДК "Контакт". Зрители смогли узнать факты о становлении и значении государственного символа, принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
химки (городской округ в московской области)
Новости
ru-RU
химки (городской округ в московской области), день государственного флага россии
Химки (городской округ в Московской области), День Государственного флага России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки праздничных мероприятий провели в подмосковных Химках ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для жителей и гостей округа подготовили тематические концерты, мастер-классы, исторические лекции и другие активности.
На центральной площади города организовали патриотическую акцию. Волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, участники общественных организаций и жители развернули 15-метровый триколор.
Посетители парков Толстого, "Дубки" и Величко смогли присоединиться к праздничной программе "Моей Родины триколор". Гостей ожидали концертная программа, мастер-классы по боевым искусствам, викторины и игры. Волонтеры традиционно раздали посетителям флажки и ленточки с триколором.
Тематические программы также провели в Доме культуры деревни Брёхово и ДК "Контакт". Зрители смогли узнать факты о становлении и значении государственного символа, принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
