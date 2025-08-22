https://ria.ru/20250822/kherson-2037092359.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.08.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:27:00+03:00
2025-08-22T23:27:00+03:00
2025-08-22T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036772805.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы