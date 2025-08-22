https://ria.ru/20250822/kherson-2037053040.html

В Херсоне прогремели очередные взрывы

Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

