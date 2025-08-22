https://ria.ru/20250822/khaker-2036892789.html
Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании
технологии
angara security
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_967d12a51356cbfe68c0b9ebf615f0ee.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, поделились с РИА Новости в компании Angara Security, специализирующейся на информационной безопасности. "По данным за первые два месяца лета 2025 года, 34% индивидуальных предпринимателей и 36% микропредприятий подверглись дефейсу — хакерской атаке, при которой главная страница сайта заменяется на другую, доступ к ресурсу блокируется, а его содержимое удаляется", - рассказали в Angara Security. Реже с дефейсом сталкиваются государственные и муниципальные организации, администрации сельских поселений (17%), малые и средние предприятия (8% и 5% соответственно). По данным аналитиков, в число уязвимых отраслей входят производственные предприятия, образовательные учреждения, торговые компании, строительные организации, а также компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью. Как объяснили эксперты, при дефейс-атаках адрес сайтов компаний остается прежним. Хакеры взламывают сайты, чтобы нанести репутационный и финансовый ущерб. При дефейс-атаках хакеры могут размещать на главных страницах публичные заявления, политические прокламации и т.д. "Впервые с массовым дефейсом сайтов мы столкнулись в начале 2022 года, когда на волне хактивизма были взломаны главные страницы крупнейших российских компаний. Сегодня о таких случаях редко пишут в СМИ, однако этот тип атак никуда не исчез. Жертвами злоумышленников все чаще становятся микропредприятия и ИП", - прокомментировал эксперт отдела защиты бренда Angara SOC Егор Григорьев.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_144:0:2356:1659_1920x0_80_0_0_2dd3fa08aa4e29515f8d6340e204a72c.jpg
