Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании

Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании

Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании

Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:36:00+03:00

технологии

angara security

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, поделились с РИА Новости в компании Angara Security, специализирующейся на информационной безопасности. "По данным за первые два месяца лета 2025 года, 34% индивидуальных предпринимателей и 36% микропредприятий подверглись дефейсу — хакерской атаке, при которой главная страница сайта заменяется на другую, доступ к ресурсу блокируется, а его содержимое удаляется", - рассказали в Angara Security. Реже с дефейсом сталкиваются государственные и муниципальные организации, администрации сельских поселений (17%), малые и средние предприятия (8% и 5% соответственно). По данным аналитиков, в число уязвимых отраслей входят производственные предприятия, образовательные учреждения, торговые компании, строительные организации, а также компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью. Как объяснили эксперты, при дефейс-атаках адрес сайтов компаний остается прежним. Хакеры взламывают сайты, чтобы нанести репутационный и финансовый ущерб. При дефейс-атаках хакеры могут размещать на главных страницах публичные заявления, политические прокламации и т.д. "Впервые с массовым дефейсом сайтов мы столкнулись в начале 2022 года, когда на волне хактивизма были взломаны главные страницы крупнейших российских компаний. Сегодня о таких случаях редко пишут в СМИ, однако этот тип атак никуда не исчез. Жертвами злоумышленников все чаще становятся микропредприятия и ИП", - прокомментировал эксперт отдела защиты бренда Angara SOC Егор Григорьев.

