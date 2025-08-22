Рейтинг@Mail.ru
"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 22.08.2025 (обновлено: 08:02 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/karta-2036769200.html
"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства
"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства - РИА Новости, 22.08.2025
"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства
Православные отмечают день памяти апостола Матфия. Его нередко путают с другим учеником Христа — Левием Матфеем. Их судьбы удивительным образом переплелись при... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:00:00+03:00
2025-08-22T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/96/1550259623_0:111:2098:1291_1920x0_80_0_0_e0d53ab7de181a862bf905c451de3149.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Матфия. Его нередко путают с другим учеником Христа — Левием Матфеем. Их судьбы удивительным образом переплелись при жизни и после смерти. Ученые до сих пор не могут с точностью ответить, где могилы обоих. Версий множество, и каждая имеет право на существование.Главное — не перепутатьДаже многим воцерковленным порой трудно понять, о ком идет речь. Имена почти одинаковые — Матфей и Матфий. Разница в одну букву.Роднит двух апостолов и другое — скудость достоверных данных о них. Например, Матфий вообще упоминается в Евангелии лишь однажды — когда ученики Христа искали того, кто займет место Иуды-предателя."И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: &lt;…&gt; надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, &lt;…&gt; был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа &lt;…&gt; и Матфия; &lt;…&gt; И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию", — говорится в книге Деяний.Из этого отрывка следует, что он находился подле Христа все время его земного служения. А значит, входил в число апостолов от семидесяти, то есть "ближайших".Все другие сведения о его жизни известны из позднейшей агиографии. Так, в житии, написанном святителем Димитрием Ростовским в XVII веке, сообщается: Матфий родился в Вифлееме и был выходцем из колена Иудина. После выпавшего ему жребия проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Совершил множество чудес: исцелял больных и даже воскрешал мертвых.О Левии Матфее известно немногим больше. Единственный достоверный факт — что он был мытарем, или сборщиком податей. Должность эта, с одной стороны, "хлебная": собственный дом, безбедное существование. С другой — презренная: приходилось "грабить" соотечественников в угоду римской власти.В какой-то момент он решает кардинально изменить жизнь. Зачем и почему — остается неясным. "После сего (Иисус. — Прим. ред.) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним", — лаконично сообщает Писание.О дальнейшей жизни Матфея канонические источники умалчивают. Зато много известно из предания. После воскресения Христа апостол "обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и всю Эфиопию".Эфиопия грузинская"Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие апостола, — вошел в город, называемый Мирмены, и там обратил несколько душ к Господу". По легенде, там же он мирно скончался.Сложности у исследователей начинаются в тот момент, когда выясняется: в Эфиопии проповедовал и Матфий. Так кто же туда отправился?Дело в том, что "Эфиопия" две тысячи лет назад не имела привязки к черному континенту. Под таким названием древние понимали любые далекие земли, что населяли "люди со смуглой кожей". Так что под описание многое подходит. Но одна зацепка все же есть. Если верить житию, Матфей скончался в Мирменах. Такой город действительно существовал. Но не в Африке, а на Кавказе. В древности территория современной Западной Грузии была частью Римской империи и именовалась Эфиопией Понтийской.Следы античного наследия до сих пор можно обнаружить близ Батуми. В окрестностях города стоит крепость Апсарос, за ее стенами — часовня, рядом — массивный камень с надписью: "Могила апостола Матфея". Но толп паломников вокруг нет. Как нет и единого мнения, действительно ли под тем камнем похоронен евангелист.Некоторые исследователи предполагают, что это погребение принадлежит менее известному среди верующих Матфию. Ведь он тоже, как известно, проповедовал в Эфиопии. И именно отсюда, как гласит одно из преданий, его мощи по приказу царицы Елены — матери римского императора Константина — перевезли в город Трир.Проверить эту версию невозможно. Католическая церковь не дает ученым исследовать реликвию из Трирского собора. А власти Грузии не разрешают проводить раскопки на территории крепости Апсарос.Новая карта в колоде ученыхНо если в случае Матфия хотя бы известно местонахождения его мощей, то с могилой евангелиста Матфея все гораздо сложнее. Католики убеждены, что его святые останки пребывают в итальянском городе Салерно.Святыня, гласит местная легенда, попала туда еще в I веке нашей эры. В наши дни кафедральный собор Салерно — обязательная остановка во всех путеводителях для паломников. Но никаких документальных подтверждений подлинности реликвии нет. А тот факт, что под мощами имеется в виду всего один зуб, Ватикан деликатно обходит стороной.Несмотря на это, Италия стала для ученых отправной точкой. Ведь именно здесь в середине XIX века русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский наткнулся в одной из библиотек на Каталонский атлас — средневековую карту мира. На ней была любопытная запись."Место, называемое Иссык-Куль, — говорилось там. — В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста". Указанная обитель располагалась на одной линии с Иерусалимом — явный признак ее значимости. К тому же эти данные согласовывались с преданием местных христиан — о том, что Матфей вместе с апостолом Фомой принесли Благую весть на территорию современной Киргизии.Версию Тян-Шанского взялись проверить почти два века спустя. В 2015-м археологическая экспедиция Томского государственного университета заявила, что обнаружила в окрестностях озера Иссык-Куль фрагменты керамического котла с письменами. Армянскими — это доказательство существования в здешних местах монастыря. И сирийскими — как в богослужебных книгах общин Ближнего Востока и Средней Азии.Работы продолжаются. Пока специалистам удалось исследовать лишь небольшую часть дна озера. Но ученые не теряют оптимизма: быть может, совсем скоро одна из тайн христианства будет раскрыта.
https://ria.ru/20250819/svyatynya-2035296145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/96/1550259623_116:0:1983:1400_1920x0_80_0_0_459b5e9d9f6a5f4343e8150888b66787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства

Православные отмечают день памяти апостола Матфия

© Bibliothèque nationale de FranceКаталонский атлас, опубликованный в 1375 году, изображает самого богатого человека своего времени, Мансу Мусу
Каталонский атлас, опубликованный в 1375 году, изображает самого богатого человека своего времени, Мансу Мусу - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Bibliothèque nationale de France
Каталонский атлас, опубликованный в 1375 году, изображает самого богатого человека своего времени, Мансу Мусу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Матфия. Его нередко путают с другим учеником Христа — Левием Матфеем. Их судьбы удивительным образом переплелись при жизни и после смерти. Ученые до сих пор не могут с точностью ответить, где могилы обоих. Версий множество, и каждая имеет право на существование.

Главное — не перепутать

Даже многим воцерковленным порой трудно понять, о ком идет речь. Имена почти одинаковые — Матфей и Матфий. Разница в одну букву.
Роднит двух апостолов и другое — скудость достоверных данных о них. Например, Матфий вообще упоминается в Евангелии лишь однажды — когда ученики Христа искали того, кто займет место Иуды-предателя.
"И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: <…> надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, <…> был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа <…> и Матфия; <…> И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию", — говорится в книге Деяний.
© Public domainКартина Караваджо "Святой Матфей и ангел"
Картина Караваджо Святой Матфей и ангел - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Public domain
Картина Караваджо "Святой Матфей и ангел"
Из этого отрывка следует, что он находился подле Христа все время его земного служения. А значит, входил в число апостолов от семидесяти, то есть "ближайших".
Все другие сведения о его жизни известны из позднейшей агиографии. Так, в житии, написанном святителем Димитрием Ростовским в XVII веке, сообщается: Матфий родился в Вифлееме и был выходцем из колена Иудина. После выпавшего ему жребия проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Совершил множество чудес: исцелял больных и даже воскрешал мертвых.
О Левии Матфее известно немногим больше. Единственный достоверный факт — что он был мытарем, или сборщиком податей. Должность эта, с одной стороны, "хлебная": собственный дом, безбедное существование. С другой — презренная: приходилось "грабить" соотечественников в угоду римской власти.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим
В какой-то момент он решает кардинально изменить жизнь. Зачем и почему — остается неясным. "После сего (Иисус. — Прим. ред.) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним", — лаконично сообщает Писание.
О дальнейшей жизни Матфея канонические источники умалчивают. Зато много известно из предания. После воскресения Христа апостол "обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и всю Эфиопию".

Эфиопия грузинская

"Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие апостола, — вошел в город, называемый Мирмены, и там обратил несколько душ к Господу". По легенде, там же он мирно скончался.
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГонио-Апсаросская крепость в Грузии
Гонио-Апсаросская крепость в Грузии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Гонио-Апсаросская крепость в Грузии
Сложности у исследователей начинаются в тот момент, когда выясняется: в Эфиопии проповедовал и Матфий. Так кто же туда отправился?
Дело в том, что "Эфиопия" две тысячи лет назад не имела привязки к черному континенту. Под таким названием древние понимали любые далекие земли, что населяли "люди со смуглой кожей". Так что под описание многое подходит.
Но одна зацепка все же есть. Если верить житию, Матфей скончался в Мирменах. Такой город действительно существовал. Но не в Африке, а на Кавказе. В древности территория современной Западной Грузии была частью Римской империи и именовалась Эфиопией Понтийской.
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкМогила апостола Матфея на территории Гонио-Апсаросской крепости в Грузии
Могила апостола Матфея на территории Гонио-Апсаросской крепости в Грузии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Могила апостола Матфея на территории Гонио-Апсаросской крепости в Грузии
Следы античного наследия до сих пор можно обнаружить близ Батуми. В окрестностях города стоит крепость Апсарос, за ее стенами — часовня, рядом — массивный камень с надписью: "Могила апостола Матфея". Но толп паломников вокруг нет. Как нет и единого мнения, действительно ли под тем камнем похоронен евангелист.
Некоторые исследователи предполагают, что это погребение принадлежит менее известному среди верующих Матфию. Ведь он тоже, как известно, проповедовал в Эфиопии. И именно отсюда, как гласит одно из преданий, его мощи по приказу царицы Елены — матери римского императора Константина — перевезли в город Трир.
Проверить эту версию невозможно. Католическая церковь не дает ученым исследовать реликвию из Трирского собора. А власти Грузии не разрешают проводить раскопки на территории крепости Апсарос.
© Getty Images / Westend61Салерно, Италия
Салерно, Италия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Getty Images / Westend61
Салерно, Италия

Новая карта в колоде ученых

Но если в случае Матфия хотя бы известно местонахождения его мощей, то с могилой евангелиста Матфея все гораздо сложнее. Католики убеждены, что его святые останки пребывают в итальянском городе Салерно.
Святыня, гласит местная легенда, попала туда еще в I веке нашей эры. В наши дни кафедральный собор Салерно — обязательная остановка во всех путеводителях для паломников. Но никаких документальных подтверждений подлинности реликвии нет. А тот факт, что под мощами имеется в виду всего один зуб, Ватикан деликатно обходит стороной.
© Фото : предоставлено клубом подводников СКАТ ТГУОбнаруженный на дне озера Иссык-Куль керамический сосуд
Обнаруженный на дне озера Иссык-Куль керамический сосуд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : предоставлено клубом подводников СКАТ ТГУ
Обнаруженный на дне озера Иссык-Куль керамический сосуд
Несмотря на это, Италия стала для ученых отправной точкой. Ведь именно здесь в середине XIX века русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский наткнулся в одной из библиотек на Каталонский атлас — средневековую карту мира. На ней была любопытная запись.
"Место, называемое Иссык-Куль, — говорилось там. — В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста". Указанная обитель располагалась на одной линии с Иерусалимом — явный признак ее значимости. К тому же эти данные согласовывались с преданием местных христиан — о том, что Матфей вместе с апостолом Фомой принесли Благую весть на территорию современной Киргизии.
© Public domainКаталонский атлас
Каталонский атлас - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Public domain
Каталонский атлас
Версию Тян-Шанского взялись проверить почти два века спустя. В 2015-м археологическая экспедиция Томского государственного университета заявила, что обнаружила в окрестностях озера Иссык-Куль фрагменты керамического котла с письменами. Армянскими — это доказательство существования в здешних местах монастыря. И сирийскими — как в богослужебных книгах общин Ближнего Востока и Средней Азии.
Работы продолжаются. Пока специалистам удалось исследовать лишь небольшую часть дна озера. Но ученые не теряют оптимизма: быть может, совсем скоро одна из тайн христианства будет раскрыта.
Ковчег Завета. Художественная реконструкция - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена
19 августа, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала