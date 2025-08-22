https://ria.ru/20250822/karta-2036769200.html

"Искать нужно в Азии". Старинная карта помогла раскрыть тайну христианства

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:02:00+03:00

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/96/1550259623_0:111:2098:1291_1920x0_80_0_0_e0d53ab7de181a862bf905c451de3149.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Матфия. Его нередко путают с другим учеником Христа — Левием Матфеем. Их судьбы удивительным образом переплелись при жизни и после смерти. Ученые до сих пор не могут с точностью ответить, где могилы обоих. Версий множество, и каждая имеет право на существование.Главное — не перепутатьДаже многим воцерковленным порой трудно понять, о ком идет речь. Имена почти одинаковые — Матфей и Матфий. Разница в одну букву.Роднит двух апостолов и другое — скудость достоверных данных о них. Например, Матфий вообще упоминается в Евангелии лишь однажды — когда ученики Христа искали того, кто займет место Иуды-предателя."И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: <…> надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, <…> был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа <…> и Матфия; <…> И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию", — говорится в книге Деяний.Из этого отрывка следует, что он находился подле Христа все время его земного служения. А значит, входил в число апостолов от семидесяти, то есть "ближайших".Все другие сведения о его жизни известны из позднейшей агиографии. Так, в житии, написанном святителем Димитрием Ростовским в XVII веке, сообщается: Матфий родился в Вифлееме и был выходцем из колена Иудина. После выпавшего ему жребия проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Совершил множество чудес: исцелял больных и даже воскрешал мертвых.О Левии Матфее известно немногим больше. Единственный достоверный факт — что он был мытарем, или сборщиком податей. Должность эта, с одной стороны, "хлебная": собственный дом, безбедное существование. С другой — презренная: приходилось "грабить" соотечественников в угоду римской власти.В какой-то момент он решает кардинально изменить жизнь. Зачем и почему — остается неясным. "После сего (Иисус. — Прим. ред.) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним", — лаконично сообщает Писание.О дальнейшей жизни Матфея канонические источники умалчивают. Зато много известно из предания. После воскресения Христа апостол "обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и всю Эфиопию".Эфиопия грузинская"Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие апостола, — вошел в город, называемый Мирмены, и там обратил несколько душ к Господу". По легенде, там же он мирно скончался.Сложности у исследователей начинаются в тот момент, когда выясняется: в Эфиопии проповедовал и Матфий. Так кто же туда отправился?Дело в том, что "Эфиопия" две тысячи лет назад не имела привязки к черному континенту. Под таким названием древние понимали любые далекие земли, что населяли "люди со смуглой кожей". Так что под описание многое подходит. Но одна зацепка все же есть. Если верить житию, Матфей скончался в Мирменах. Такой город действительно существовал. Но не в Африке, а на Кавказе. В древности территория современной Западной Грузии была частью Римской империи и именовалась Эфиопией Понтийской.Следы античного наследия до сих пор можно обнаружить близ Батуми. В окрестностях города стоит крепость Апсарос, за ее стенами — часовня, рядом — массивный камень с надписью: "Могила апостола Матфея". Но толп паломников вокруг нет. Как нет и единого мнения, действительно ли под тем камнем похоронен евангелист.Некоторые исследователи предполагают, что это погребение принадлежит менее известному среди верующих Матфию. Ведь он тоже, как известно, проповедовал в Эфиопии. И именно отсюда, как гласит одно из преданий, его мощи по приказу царицы Елены — матери римского императора Константина — перевезли в город Трир.Проверить эту версию невозможно. Католическая церковь не дает ученым исследовать реликвию из Трирского собора. А власти Грузии не разрешают проводить раскопки на территории крепости Апсарос.Новая карта в колоде ученыхНо если в случае Матфия хотя бы известно местонахождения его мощей, то с могилой евангелиста Матфея все гораздо сложнее. Католики убеждены, что его святые останки пребывают в итальянском городе Салерно.Святыня, гласит местная легенда, попала туда еще в I веке нашей эры. В наши дни кафедральный собор Салерно — обязательная остановка во всех путеводителях для паломников. Но никаких документальных подтверждений подлинности реликвии нет. А тот факт, что под мощами имеется в виду всего один зуб, Ватикан деликатно обходит стороной.Несмотря на это, Италия стала для ученых отправной точкой. Ведь именно здесь в середине XIX века русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский наткнулся в одной из библиотек на Каталонский атлас — средневековую карту мира. На ней была любопытная запись."Место, называемое Иссык-Куль, — говорилось там. — В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста". Указанная обитель располагалась на одной линии с Иерусалимом — явный признак ее значимости. К тому же эти данные согласовывались с преданием местных христиан — о том, что Матфей вместе с апостолом Фомой принесли Благую весть на территорию современной Киргизии.Версию Тян-Шанского взялись проверить почти два века спустя. В 2015-м археологическая экспедиция Томского государственного университета заявила, что обнаружила в окрестностях озера Иссык-Куль фрагменты керамического котла с письменами. Армянскими — это доказательство существования в здешних местах монастыря. И сирийскими — как в богослужебных книгах общин Ближнего Востока и Средней Азии.Работы продолжаются. Пока специалистам удалось исследовать лишь небольшую часть дна озера. Но ученые не теряют оптимизма: быть может, совсем скоро одна из тайн христианства будет раскрыта.

