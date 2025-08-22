https://ria.ru/20250822/kanada-2037055968.html

Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни."Мы снимем все канадские тарифы на американские товары, подпадающие под действие соглашения CUSMA (канадское название USMCA - ред.)", - сказал Карни журналистам.Он добавил, что это решение вступит в силу 1 сентября."Канада сохранит свои тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока мы ведём интенсивную работу с Соединёнными Штатами по урегулированию этих вопросов", - добавил премьер-министр.

