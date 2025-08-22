https://ria.ru/20250822/kanada-2037055968.html
Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров
Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров - РИА Новости, 22.08.2025
Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров
Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T19:20:00+03:00
2025-08-22T19:20:00+03:00
2025-08-22T19:44:00+03:00
канада
марк карни
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни."Мы снимем все канадские тарифы на американские товары, подпадающие под действие соглашения CUSMA (канадское название USMCA - ред.)", - сказал Карни журналистам.Он добавил, что это решение вступит в силу 1 сентября."Канада сохранит свои тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока мы ведём интенсивную работу с Соединёнными Штатами по урегулированию этих вопросов", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032748246.html
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, марк карни, в мире, сша
Канада, Марк Карни, В мире, США
Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров
Карни: Канада снимет пошлины на товары из США, подпадающие под соглашение USMCA