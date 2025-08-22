https://ria.ru/20250822/kanada-2037028952.html

Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России

2025-08-22T17:22:00+03:00

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Призывы канадского руководства к санкциям против России являются не чем иным, как "политическим шоу" для отвлечения внимания от внутрилитических проблем страны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "На деле канадские власти прекрасно понимают, что их так называемые "санкции" не оказывают ощутимого влияния на экономику России. Их эффект носит в основном показной характер - всего лишь бумажка, призванная демонстрировать солидарность внутри узкого клуба единомышленников-русофобов. Кабинет Карни устраивает очередное политическое шоу ради саморекламы, используя украинскую тему как прикрытие собственной несостоятельности в решении реальных внутренних проблем Канады", - сказал Степанов.

