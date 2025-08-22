https://ria.ru/20250822/kanada-2037028952.html
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России - РИА Новости, 22.08.2025
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России
Призывы канадского руководства к санкциям против России являются не чем иным, как "политическим шоу" для отвлечения внимания от внутрилитических проблем страны, РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:22:00+03:00
2025-08-22T17:22:00+03:00
2025-08-22T17:22:00+03:00
россия
канада
олег степанов
в мире
оттава
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Призывы канадского руководства к санкциям против России являются не чем иным, как "политическим шоу" для отвлечения внимания от внутрилитических проблем страны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "На деле канадские власти прекрасно понимают, что их так называемые "санкции" не оказывают ощутимого влияния на экономику России. Их эффект носит в основном показной характер - всего лишь бумажка, призванная демонстрировать солидарность внутри узкого клуба единомышленников-русофобов. Кабинет Карни устраивает очередное политическое шоу ради саморекламы, используя украинскую тему как прикрытие собственной несостоятельности в решении реальных внутренних проблем Канады", - сказал Степанов.
https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023434108.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, олег степанов, в мире, оттава, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Канада, Олег Степанов, В мире, Оттава, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России
Посол Степанов назвал призывы Канады к санкциям против России политическим шоу