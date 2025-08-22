Рейтинг@Mail.ru
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России
17:22 22.08.2025
Посол в Оттаве прокомментировал призывы Канады к санкциям против России
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Призывы канадского руководства к санкциям против России являются не чем иным, как "политическим шоу" для отвлечения внимания от внутрилитических проблем страны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "На деле канадские власти прекрасно понимают, что их так называемые "санкции" не оказывают ощутимого влияния на экономику России. Их эффект носит в основном показной характер - всего лишь бумажка, призванная демонстрировать солидарность внутри узкого клуба единомышленников-русофобов. Кабинет Карни устраивает очередное политическое шоу ради саморекламы, используя украинскую тему как прикрытие собственной несостоятельности в решении реальных внутренних проблем Канады", - сказал Степанов.
россия, канада, олег степанов, в мире, оттава, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Канада, Олег Степанов, В мире, Оттава, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Призывы канадского руководства к санкциям против России являются не чем иным, как "политическим шоу" для отвлечения внимания от внутрилитических проблем страны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"На деле канадские власти прекрасно понимают, что их так называемые "санкции" не оказывают ощутимого влияния на экономику России. Их эффект носит в основном показной характер - всего лишь бумажка, призванная демонстрировать солидарность внутри узкого клуба единомышленников-русофобов. Кабинет Карни устраивает очередное политическое шоу ради саморекламы, используя украинскую тему как прикрытие собственной несостоятельности в решении реальных внутренних проблем Канады", - сказал Степанов.
Россия Канада Олег Степанов В мире Оттава Санкции в отношении России Реакция на санкции
 
 
