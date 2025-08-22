https://ria.ru/20250822/kanada-2037026080.html

Посол раскритиковал политику Канады против России

Посол раскритиковал политику Канады против России

Посол раскритиковал политику Канады против России

Политика канадского правительства в отношении российского экспорта энергоресурсов является "недальновидной" и грозит увеличением рисков для мировой торговли и...

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Политика канадского правительства в отношении российского экспорта энергоресурсов является "недальновидной" и грозит увеличением рисков для мировой торговли и энергетической безопасности, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Ранее на этой неделе главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности. Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности по борьбе с так называемыми "теневыми флотами". "Попытки искусственно обострить напряжённость с Россией — крупной ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН и географическим соседом Канады в Арктике — вряд ли соответствуют собственным интересам безопасности Оттавы. Подобная недальновидная политика лишь повышает риски для мировой торговли и энергетической безопасности", - сказал Степанов, комментирую заявления Канады и Финляндии. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.

