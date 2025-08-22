Рейтинг@Mail.ru
Посол раскритиковал политику Канады против России - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kanada-2037026080.html
Посол раскритиковал политику Канады против России
Посол раскритиковал политику Канады против России - РИА Новости, 22.08.2025
Посол раскритиковал политику Канады против России
Политика канадского правительства в отношении российского экспорта энергоресурсов является "недальновидной" и грозит увеличением рисков для мировой торговли и... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:06:00+03:00
2025-08-22T17:06:00+03:00
в мире
канада
россия
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:111:1417:908_1920x0_80_0_0_c1fec5f75e0f35869f0ffcc9af3f0ff6.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Политика канадского правительства в отношении российского экспорта энергоресурсов является "недальновидной" и грозит увеличением рисков для мировой торговли и энергетической безопасности, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Ранее на этой неделе главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности. Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности по борьбе с так называемыми "теневыми флотами". "Попытки искусственно обострить напряжённость с Россией — крупной ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН и географическим соседом Канады в Арктике — вряд ли соответствуют собственным интересам безопасности Оттавы. Подобная недальновидная политика лишь повышает риски для мировой торговли и энергетической безопасности", - сказал Степанов, комментирую заявления Канады и Финляндии. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
https://ria.ru/20250804/mid-2033294146.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:0:1417:1064_1920x0_80_0_0_29b5c62af9c13352a31bd02f842a48d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Олег Степанов
Посол раскритиковал политику Канады против России

Степанов назвал политику Канады против экспорта энергоресурсов РФ недальновидной

© Фото : Посольство РФ в КанадеОлег Степанов
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Посольство РФ в Канаде
Олег Степанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Политика канадского правительства в отношении российского экспорта энергоресурсов является "недальновидной" и грозит увеличением рисков для мировой торговли и энергетической безопасности, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Ранее на этой неделе главы МИД Финляндии и Канады Элина Валтонен и Анита Ананд договорились о стратегическом партнерстве в области внешней политики и безопасности. Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности по борьбе с так называемыми "теневыми флотами".
"Попытки искусственно обострить напряжённость с Россией — крупной ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН и географическим соседом Канады в Арктике — вряд ли соответствуют собственным интересам безопасности Оттавы. Подобная недальновидная политика лишь повышает риски для мировой торговли и энергетической безопасности", - сказал Степанов, комментирую заявления Канады и Финляндии.
В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова
4 августа, 16:10
 
В миреКанадаРоссияОлег Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала