На Камчатке зафиксировали новый афтершок

На Камчатке зафиксировали новый афтершок

Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.57 мск на Камчатке на расстоянии 220 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

2025-08-22T20:18:00+03:00

2025-08-22T20:18:00+03:00

2025-08-22T20:18:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.57 мск на Камчатке на расстоянии 220 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 220. Глубина (км): 59.6. Магнитуда: 5,0, - сообщается в Telegram-канале филиала. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

