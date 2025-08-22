https://ria.ru/20250822/kamchatka-2037063576.html
На Камчатке зафиксировали новый афтершок
Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.57 мск на Камчатке на расстоянии 220 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.57 мск на Камчатке на расстоянии 220 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 220. Глубина (км): 59.6. Магнитуда: 5,0, - сообщается в Telegram-канале филиала. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
