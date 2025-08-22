Рейтинг@Mail.ru
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kamchatka-2036879110.html
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке - РИА Новости, 22.08.2025
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке за последние 24 часа. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T01:20:00+03:00
2025-08-22T01:20:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/08/1488610839_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da2c8f1b0bd6d6fb058c5e1399288b74.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке за последние 24 часа. "За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались два раза силой от трёх до четырёх баллов", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — предупредили в МЧС. В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введённый решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036877592.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/08/1488610839_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4e596c0e5c5b1c610d1bb3385f8819a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке

На Камчатке зафиксировали 19 повторных подземных толчков за сутки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЖилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке за последние 24 часа.
"За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались два раза силой от трёх до четырёх баллов", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — предупредили в МЧС.
В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введённый решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
01:06
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала