П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 19 повторных подземных толчков на Камчатке за последние 24 часа. "За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались два раза силой от трёх до четырёх баллов", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — предупредили в МЧС. В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введённый решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

