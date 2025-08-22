https://ria.ru/20250822/kakadu-2036925190.html

В Московском зоопарке поселился редкий какаду

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Редкий оранжевохохлый какаду поселился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он приехал из Новосибирска, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В центр воспроизводства редких видов животных из Новосибирского зоопарка приехал оранжевохохлый какаду. Это молодая особь, появившаяся на свет в прошлом году. Новосел стал так называемым алиментным птенцом. Он появился на свет от самца, который ранее переехал в Новосибирский зоопарк из Московского зоопарка", — рассказала Акулова. Она отметила, что обмен животными в зоопарках не всегда происходит мгновенно. Получение алиментных детенышей — один из вариантов долгосрочного обмена. Такой способ позволяет вернуть обратно в коллекцию ценные гены, это особенно актуально при работе с видами, немногочисленными на территории России. "Оранжевохохлый какаду является видом на грани исчезновения. Ранее его относили к желтохохлым какаду, а в 2023 году выделили как отдельный вид. Ареал этого попугая ограничивается Восточным Тимором, а также Зондским архипелагом и островом Сулавеси в Индонезии. Его популяция сильно пострадала в 80-е и 90-е годы прошлого века из-за отлова птиц на продажу. Именно поэтому важно размножать оранжевохохлых какаду в искусственных условиях, чтобы не сокращалась природная численность", — добавила Акулова. Гендиректор зоопарка уточнила, что пока пол прибывшего птенца неизвестен, специалисты ждут результатов генетического анализа.

