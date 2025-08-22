Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке поселился редкий какаду - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:47 22.08.2025 (обновлено: 15:57 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/kakadu-2036925190.html
В Московском зоопарке поселился редкий какаду
В Московском зоопарке поселился редкий какаду - РИА Новости, 22.08.2025
В Московском зоопарке поселился редкий какаду
Редкий оранжевохохлый какаду поселился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он приехал из Новосибирска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:47:00+03:00
2025-08-22T15:57:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
светлана акулова
московский зоопарк
новосибирский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036979258_2:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_bcc7e796df72a4192d4699a52a7e8139.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Редкий оранжевохохлый какаду поселился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он приехал из Новосибирска, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В центр воспроизводства редких видов животных из Новосибирского зоопарка приехал оранжевохохлый какаду. Это молодая особь, появившаяся на свет в прошлом году. Новосел стал так называемым алиментным птенцом. Он появился на свет от самца, который ранее переехал в Новосибирский зоопарк из Московского зоопарка", — рассказала Акулова. Она отметила, что обмен животными в зоопарках не всегда происходит мгновенно. Получение алиментных детенышей — один из вариантов долгосрочного обмена. Такой способ позволяет вернуть обратно в коллекцию ценные гены, это особенно актуально при работе с видами, немногочисленными на территории России. "Оранжевохохлый какаду является видом на грани исчезновения. Ранее его относили к желтохохлым какаду, а в 2023 году выделили как отдельный вид. Ареал этого попугая ограничивается Восточным Тимором, а также Зондским архипелагом и островом Сулавеси в Индонезии. Его популяция сильно пострадала в 80-е и 90-е годы прошлого века из-за отлова птиц на продажу. Именно поэтому важно размножать оранжевохохлых какаду в искусственных условиях, чтобы не сокращалась природная численность", — добавила Акулова. Гендиректор зоопарка уточнила, что пока пол прибывшего птенца неизвестен, специалисты ждут результатов генетического анализа.
https://ria.ru/20250820/panda-2036527499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036979258_439:0:1871:1074_1920x0_80_0_0_17ca3a401df60384b8ae659f59bdfc3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк, новосибирский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Новосибирский зоопарк
В Московском зоопарке поселился редкий какаду

В Московском зоопарке поселился редкий оранжевохохлый какаду

© Московский зоопарк/TelegramОранжевохохлый какаду в Московском зоопарке
Оранжевохохлый какаду в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Оранжевохохлый какаду в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Редкий оранжевохохлый какаду поселился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он приехал из Новосибирска, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"В центр воспроизводства редких видов животных из Новосибирского зоопарка приехал оранжевохохлый какаду. Это молодая особь, появившаяся на свет в прошлом году. Новосел стал так называемым алиментным птенцом. Он появился на свет от самца, который ранее переехал в Новосибирский зоопарк из Московского зоопарка", — рассказала Акулова.
Она отметила, что обмен животными в зоопарках не всегда происходит мгновенно. Получение алиментных детенышей — один из вариантов долгосрочного обмена. Такой способ позволяет вернуть обратно в коллекцию ценные гены, это особенно актуально при работе с видами, немногочисленными на территории России.
"Оранжевохохлый какаду является видом на грани исчезновения. Ранее его относили к желтохохлым какаду, а в 2023 году выделили как отдельный вид. Ареал этого попугая ограничивается Восточным Тимором, а также Зондским архипелагом и островом Сулавеси в Индонезии. Его популяция сильно пострадала в 80-е и 90-е годы прошлого века из-за отлова птиц на продажу. Именно поэтому важно размножать оранжевохохлых какаду в искусственных условиях, чтобы не сокращалась природная численность", — добавила Акулова.
Гендиректор зоопарка уточнила, что пока пол прибывшего птенца неизвестен, специалисты ждут результатов генетического анализа.
Цветок из бамбука для панды Катюши - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука
20 августа, 15:40
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркНовосибирский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала