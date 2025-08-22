https://ria.ru/20250822/kadyrov-2037066381.html
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы
ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Гуманитарная акция регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, охватившая около миллиона людей, началась в Газе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В Газе началась одна из крупнейших гуманитарных миссий в истории Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Первые партии помощи уже доставлены жителям, а в ближайшие несколько дней ее получат около одного миллиона человек", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что его мать, президент РОФ Аймани Кадыров "проявила искреннюю заботу" о мусульманах, оказавшихся в беде. Жители Газы получат, по его словам, колоссальные объемы продовольствия: 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. Кадыров считает, что оказание помощи палестинского народу - "священный долг каждого мусульманина". "Главным куратором программы поддержки палестинского народа является помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР Адам Кадыров. Его ежедневный контроль и внимание к каждому этапу обеспечивают надежную и эффективную реализацию миссии", - написал он.
