Рейтинг@Mail.ru
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kadyrov-2037066381.html
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы - РИА Новости, 22.08.2025
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы
Гуманитарная акция регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, охватившая около миллиона людей, началась в Газе, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:43:00+03:00
2025-08-22T20:43:00+03:00
россия
рамзан кадыров
палестина
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Гуманитарная акция регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, охватившая около миллиона людей, началась в Газе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В Газе началась одна из крупнейших гуманитарных миссий в истории Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Первые партии помощи уже доставлены жителям, а в ближайшие несколько дней ее получат около одного миллиона человек", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что его мать, президент РОФ Аймани Кадыров "проявила искреннюю заботу" о мусульманах, оказавшихся в беде. Жители Газы получат, по его словам, колоссальные объемы продовольствия: 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. Кадыров считает, что оказание помощи палестинского народу - "священный долг каждого мусульманина". "Главным куратором программы поддержки палестинского народа является помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР Адам Кадыров. Его ежедневный контроль и внимание к каждому этапу обеспечивают надежную и эффективную реализацию миссии", - написал он.
https://ria.ru/20250822/voz-2037014850.html
https://ria.ru/20250822/konflikt-1915630213.html
россия
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Палестина, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для жителей Газы

Кадыров объявил о начале гуманитарной акции для миллиона жителей Газы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Гуманитарная акция регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, охватившая около миллиона людей, началась в Газе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Газе началась одна из крупнейших гуманитарных миссий в истории Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Первые партии помощи уже доставлены жителям, а в ближайшие несколько дней ее получат около одного миллиона человек", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц в Газе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
Вчера, 16:22
Глава региона отметил, что его мать, президент РОФ Аймани Кадыров "проявила искреннюю заботу" о мусульманах, оказавшихся в беде. Жители Газы получат, по его словам, колоссальные объемы продовольствия: 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. Кадыров считает, что оказание помощи палестинского народу - "священный долг каждого мусульманина".
"Главным куратором программы поддержки палестинского народа является помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР Адам Кадыров. Его ежедневный контроль и внимание к каждому этапу обеспечивают надежную и эффективную реализацию миссии", - написал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
РоссияРамзан КадыровПалестинаСектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала