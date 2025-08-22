https://ria.ru/20250822/intervidenie-2036954252.html
Пелагея стала послом Интервидения
Заслуженная артистка РФ, певица Пелагея стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:30:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
пелагея
дима билан (виктор белан)
клава кока
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91677/35/916773563_0:96:2712:1621_1920x0_80_0_0_5f1f8bcfa6658d06b460dcd9380749bb.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, певица Пелагея стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, в июле стало известно, что вторым послом стала певица Клава Кока. "Заслуженная артистка Российской Федерации, певица Пелагея стала послом международного музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в сообщении. Пелагея - певица, которая обрела популярность благодаря уникальной манере исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок. Артистка с детства участвовала в популярных проектах и выступала перед главными лицами. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, москва, московская область (подмосковье), пелагея, дима билан (виктор белан), клава кока, интервидение – 2025, интервидение, новости культуры
