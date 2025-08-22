Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
Искусство
Культура
 
12:30 22.08.2025
Пелагея стала послом Интервидения
культура
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, певица Пелагея стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, в июле стало известно, что вторым послом стала певица Клава Кока. "Заслуженная артистка Российской Федерации, певица Пелагея стала послом международного музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в сообщении. Пелагея - певица, которая обрела популярность благодаря уникальной манере исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок. Артистка с детства участвовала в популярных проектах и выступала перед главными лицами. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певица Пелагея
Певица Пелагея. Архивное фото
Культура
 
 
