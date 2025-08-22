Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"

Рейтинг@Mail.ru
11:21 22.08.2025 (обновлено: 14:37 22.08.2025)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим желание участвовать в конкурсе. &quot;Да, были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки&quot;, — сообщили в фонде.Организаторы конкурса отметили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, определяет соорганизатор. Он делает выбор самостоятельно, но в этом процессе также активно участвуют учредитель и другие заинтересованные стороны конкурса. В фонде подчеркнули, что неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим желание участвовать в конкурсе.
"Да, были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки", — сообщили в фонде.

Организаторы конкурса отметили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, определяет соорганизатор. Он делает выбор самостоятельно, но в этом процессе также активно участвуют учредитель и другие заинтересованные стороны конкурса.
В фонде подчеркнули, что неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
20 августа, 11:22
 
