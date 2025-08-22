https://ria.ru/20250822/intervidenie-2036932208.html
Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"
Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении" - РИА Новости, 22.08.2025
Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"
Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:21:00+03:00
2025-08-22T11:21:00+03:00
2025-08-22T14:37:00+03:00
культура
интервидение – 2025
новости культуры
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим желание участвовать в конкурсе. "Да, были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки", — сообщили в фонде.Организаторы конкурса отметили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, определяет соорганизатор. Он делает выбор самостоятельно, но в этом процессе также активно участвуют учредитель и другие заинтересованные стороны конкурса. В фонде подчеркнули, что неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250820/intervidenie-2036464746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервидение – 2025, новости культуры, россия
Культура, Интервидение – 2025, Новости культуры, Россия
Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"
Фонд Наследие искусства: неофициальное участие в Интервидении не предусмотрено
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим желание участвовать в конкурсе.
«
"Да, были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки", — сообщили в фонде.
Организаторы конкурса отметили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, определяет соорганизатор. Он делает выбор самостоятельно, но в этом процессе также активно участвуют учредитель и другие заинтересованные стороны конкурса.
В фонде подчеркнули, что неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".