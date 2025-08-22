https://ria.ru/20250822/intervidenie-2036932208.html

Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"

Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении" - РИА Новости, 22.08.2025

Организаторы назвали причины отказа желающим участвовать в "Интервидении"

Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фонд "Наследие искусства", который организует международный музыкальный конкурс "Интервидение", рассказал РИА Новости о причинах отказ некоторым выразившим желание участвовать в конкурсе. "Да, были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки", — сообщили в фонде.Организаторы конкурса отметили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, определяет соорганизатор. Он делает выбор самостоятельно, но в этом процессе также активно участвуют учредитель и другие заинтересованные стороны конкурса. В фонде подчеркнули, что неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

