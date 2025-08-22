https://ria.ru/20250822/imuschestvo-2036887187.html
Мать и дочь экс-полицейского обжаловали изъятие имущества
22.08.2025
Мать и дочь экс-полицейского обжаловали изъятие имущества
Мать и дочь бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского главного управления МВД Дмитрия Тахтаулова, осужденного за организацию незаконной миграции, обжаловали обращение их имущества в доход государства
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мать и дочь бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского главного управления МВД Дмитрия Тахтаулова, осужденного за организацию незаконной миграции, обжаловали обращение их имущества в доход государства, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционные жалобы поступили от Инюкиной Т.А., Бакановой О.Д. и Бакановой Н.Н.", — сказано в материалах. Жалобу также подала родственница мужа дочери Тахтаулова. Согласно документам, суд оставил без движения одну из жалоб из-за недостатков при ее составлении. У ответчиков есть время до сентября, чтобы устранить их.Преображенской суд Москвы в марте удовлетворил иск замгенпрокурора и обратил в доход государства имущество и активы, принадлежащие Тахтаулову и аффилированным с ним лицам — четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание.Согласно материалам, Тахтаулов для ухода от декларирования данного имущества и сокрытия информации о нем от контролирующих и надзорных органов регистрировал его на себя, а также фиктивных владельцев, в качестве которых выступали его родственники и иные доверенные лица.Часть объектов недвижимости, приобретенных на незаконные доходы, Тахтаулов зарегистрировал на свою мать, бывшую супругу и дочь, а также привлекал иных близких ему лиц в качестве фиктивных владельцев имущества, следует из документов.Басманный суд столицы в конце 2024 года приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии с лишением обоих звания "полковник полиции". Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по шесть лет колонии общего режима. Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК Сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Сначала их отправили в СИЗО, позднее меру пресечения смягчили на домашний арест, а вскоре они снова оказались в следственном изоляторе.
