10:45 22.08.2025
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду с обеда пятницы до утра субботы в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 15 часов 22 августа с сохранением до 10 часов 23 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде и грозе с обеда пятницы до утра субботы в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду с обеда пятницы до утра субботы в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 15 часов 22 августа с сохранением до 10 часов 23 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Вчера, 08:20
 
Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
