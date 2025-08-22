https://ria.ru/20250822/groza-2036924801.html
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2025
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду с обеда пятницы до утра субботы в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 15 часов 22 августа с сохранением до 10 часов 23 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
