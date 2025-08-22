Рейтинг@Mail.ru
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2025
00:36 22.08.2025
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2025
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ
Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии, сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T00:36:00+03:00
2025-08-22T00:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_c5b834cf77b8d2d288d9f62cdf801dd5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии, сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова. Как уточняет портал со ссылкой на Захарова, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства в четверг. "Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", - заявил портал со ссылкой на Захарова. Министерство юстиции России внесло Долина* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ

NewsMaker: российский кинокритик-иноагент Долин получил гражданство Молдавии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии, сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова.
Как уточняет портал со ссылкой на Захарова, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства в четверг.
"Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", - заявил портал со ссылкой на Захарова.
Министерство юстиции России внесло Долина* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
