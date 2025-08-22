https://ria.ru/20250822/grazhdanstvo-2036876488.html
Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ
2025-08-22T00:36:00+03:00
молдавия
россия
майя санду
антон долин
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии, сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова. Как уточняет портал со ссылкой на Захарова, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства в четверг. "Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", - заявил портал со ссылкой на Захарова. Министерство юстиции России внесло Долина* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
