Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/gosizmena-2036987861.html
Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 22.08.2025
Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену
Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:46:00+03:00
2025-08-22T14:46:00+03:00
происшествия
севастополь
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов, сообщила прокуратура региона. Установлено, что 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик в период с января по октябрь 2023 года инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по республике Крым и Севастополю.
https://ria.ru/20250820/sud-2036432897.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, украина, россия
Происшествия, Севастополь, Украина, Россия
Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену

Севастополец, передававший Киеву сведения о ВС РФ, получил 14 лет за госизмену

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов, сообщила прокуратура региона.
Установлено, что 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик в период с января по октябрь 2023 года инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по республике Крым и Севастополю.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене
20 августа, 07:56
 
ПроисшествияСевастопольУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала