Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов, сообщила прокуратура региона. Установлено, что 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик в период с января по октябрь 2023 года инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по республике Крым и Севастополю.
