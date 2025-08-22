https://ria.ru/20250822/gosizmena-2036987861.html

Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 22.08.2025

Житель Севастополя получил 14 лет колонии за госизмену

Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:46:00+03:00

2025-08-22T14:46:00+03:00

2025-08-22T14:46:00+03:00

происшествия

севастополь

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Севастопольский городской суд назначил14 лет колонии за госизмену местному жителю, передававшему украинским спецслужбам места дислокации военных объектов, сообщила прокуратура региона. Установлено, что 46-летний житель Севастополя Сергей Боднарашик в период с января по октябрь 2023 года инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

https://ria.ru/20250820/sud-2036432897.html

севастополь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, украина, россия