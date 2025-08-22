https://ria.ru/20250822/gorlovka-2036894566.html

В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск минувшей ночью ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

