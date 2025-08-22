https://ria.ru/20250822/gorlovka-2036894566.html
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки - РИА Новости, 22.08.2025
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:56:00+03:00
2025-08-22T06:56:00+03:00
2025-08-22T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР ранен в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск минувшей ночью ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250821/gorlovka-2036873267.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Приходько: в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки