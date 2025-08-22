Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
12:37 22.08.2025
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе - РИА Новости, 22.08.2025
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный... РИА Новости, 22.08.2025
ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоренс. "Голод в Газе – прямое следствие сознательных действий Израиля... Использование голода как инструмента войны – это военное преступление. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа, дать допуск всей гуманитарной помощи", - сказал он на брифинге для журналистов. Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод.
в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе

УВКПЧ ООН призвало Израиль принять меры для прекращения голода в Газе

Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоренс.
"Голод в Газе – прямое следствие сознательных действий Израиля... Использование голода как инструмента войны – это военное преступление. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа, дать допуск всей гуманитарной помощи", - сказал он на брифинге для журналистов.
Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
