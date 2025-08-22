https://ria.ru/20250822/golod-2036955363.html

В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе

2025-08-22T12:37:00+03:00

в мире

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034418208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67335f60aefa30e49f7b2c88836b4bc1.jpg

ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоренс. "Голод в Газе – прямое следствие сознательных действий Израиля... Использование голода как инструмента войны – это военное преступление. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа, дать допуск всей гуманитарной помощи", - сказал он на брифинге для журналистов. Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод.

израиль

