В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе - РИА Новости, 22.08.2025
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:37:00+03:00
2025-08-22T12:37:00+03:00
2025-08-22T12:37:00+03:00
ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа и дать допуск всей гуманитарной помощи, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоренс. "Голод в Газе – прямое следствие сознательных действий Израиля... Использование голода как инструмента войны – это военное преступление. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа, дать допуск всей гуманитарной помощи", - сказал он на брифинге для журналистов. Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод.
израиль
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
