В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода - РИА Новости, 22.08.2025
12:22 22.08.2025 (обновлено: 14:44 22.08.2025)
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
РИМ, 22 авг — РИА Новости. В секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН."Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", — говорится в докладе, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций.Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Еще 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.Подчеркивается, что ситуация в Газе характеризуется ростом числа смертей, связанных с голодом и резким падением уровня потребления продуктов питания. МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках.Операция "Колесницы Гидеона 2"Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim KhatibРаздача еды в Хан-Юнисе
Раздача еды в Хан-Юнисе
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
