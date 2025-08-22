https://ria.ru/20250822/gd-2036874935.html

В ГД хотят увеличить штрафы за установку знака "Инвалид" без разрешения

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за установку на автомобиль опознавательного знака "Инвалид" без соответствующего разрешения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и зампред думского комитета Михаил Терентьев. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) направлен на усиление административной ответственности за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "Инвалид", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За установку на транспортное средство знака "Инвалид" без соответствующего разрешения предлагается ввести штраф для граждан — 7500 рублей (в настоящее время штраф составляет пять тысяч рублей). Также предусмотрена конфискация знака. Кроме того, за повторное совершение данного правонарушения проектом предусматриваются следующие наказания: для граждан – административный штраф в размере 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – штраф в размере 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - штраф в размере одного миллиона рублей. Дополнительно, согласно проекту, во всех случаях применяется конфискация знака. Авторы проекта отметили, что в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак "Инвалид" на своих транспортных средствах для возможности бесплатно парковаться в зонах платных городских парковок. В результате, по их словам, если на такой платной парковке все специальные парковочные места для бесплатной парковки инвалидов заняты, то инвалид вынужден либо искать свободные специальные бесплатные места на других парковках, либо размещать автомобиль на свободном месте данной платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу.

