БАПОР назвало доклад ООН о голоде поворотным моментом для жителей Газы

КАИР, 22 авг – РИА Новости. Доклад ООН о голоде в Газе должен стать поворотным моментом конфликта и изменить судьбу жителей полуэксклава, заявил в интервью РИА Новости представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Аднан Абу Хасна. Ранее в пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). "Доклад станет поворотным моментом в мировом восприятии происходящего в секторе Газа и вынудит Израиль открыть контрольно-пропускные пункты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение голода, объявленного сегодня в секторе", - полагает Абу Хасна. Собеседник агентства подчеркнул, что ситуация крайне опасна, а способы доставки помощи совершенно неправильны, добавив, что необходимо обеспечить ежедневный въезд 600 грузовиков, открыть контрольно-пропускные пункты и доставить продовольствие, оборудование, лекарства, пищевые добавки, воду и топливо. "Сектору Газа необходимо дать ещё один шанс на жизнь, но если оставить всё как есть, мы рискуем столкнуться с масштабным гуманитарным "цунами", которое мир не сможет вынести", - считает Абу Хасна. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

