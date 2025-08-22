Рейтинг@Mail.ru
Армения приостановила поставки газа из России - РИА Новости, 22.08.2025
09:34 22.08.2025 (обновлено: 10:25 22.08.2025)
Армения приостановила поставки газа из России
Армения приостановила поставки газа из России - РИА Новости, 22.08.2025
Армения приостановила поставки газа из России
Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии,... РИА Новости, 22.08.2025
ЕРЕВАН, 22 авг - РИА Новости. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Армения приостановила поставки газа из России

"Газпром Армения": подачу газа из РФ приостановили из-за аварийных работ

ЕРЕВАН, 22 авг - РИА Новости. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
 
