ФСБ задержала двух жителей Приморья по обвинению в шпионаже
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержаны двое жителей Приморья, по заданию СБУ намеревавшихся собрать сведения о военных объектах в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами… Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении. По данному факту против фигурантов возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), они арестованы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных деяний и выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными.
Силовики задержали двух жителей Приморья, которые по заданию СБУ планировали собрать сведения о российских военных объектах в регионе, сообщили в ФСБ .
