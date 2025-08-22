Рейтинг@Mail.ru
11:47 22.08.2025 (обновлено: 12:24 22.08.2025)
ФСБ задержала двух жителей Приморья по обвинению в шпионаже
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержаны двое жителей Приморья, по заданию СБУ намеревавшихся собрать сведения о военных объектах в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами… Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении. По данному факту против фигурантов возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), они арестованы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных деяний и выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными.
2025
украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество
Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержаны двое жителей Приморья, по заданию СБУ намеревавшихся собрать сведения о военных объектах в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами… Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.
По данному факту против фигурантов возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), они арестованы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных деяний и выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными.
УкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
 
 
