Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки

2025-08-22T11:42:00+03:00

россия

ярославская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Один из руководителей АО "Ярославльводоканал" заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере от представителей промышленных предприятий Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ярославской области пресечена коррупционная деятельность одного из руководителей АО "Ярославльводоканал", причастного к получению взяток в крупном размере от представителей промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении. По данным ведомства, чиновник за деньги предупреждал предпринимателей о датах проведения проверок оценки качества воды, сбрасываемой в реку Волга. Это позволяло бизнесменам избегать штрафов за нарушение экологического законодательства. СУСК России по Ярославской области возбудило уголовные дела по статье о получении взятки должностным лицом за незаконное бездействие (ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ) и незаконных действиях в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). "Обвиняемый задержан при силовой поддержке Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда, арестованный является заместителем генерального директора АО "Ярославльводоканал" - начальником управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения."Мера пресечения была избрана еще 9 июня. Тогда она избиралась по 4 августа. Дзержинский районный суд Ярославля 29 июля продлил ему меру пресечения по 3 октября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе облсуда.

Новости

