https://ria.ru/20250822/fsb-2036941236.html
Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки
Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки - РИА Новости, 22.08.2025
Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки
Один из руководителей АО "Ярославльводоканал" заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере от представителей промышленных предприятий... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:42:00+03:00
2025-08-22T11:42:00+03:00
2025-08-22T12:58:00+03:00
россия
ярославская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Один из руководителей АО "Ярославльводоканал" заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере от представителей промышленных предприятий Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ярославской области пресечена коррупционная деятельность одного из руководителей АО "Ярославльводоканал", причастного к получению взяток в крупном размере от представителей промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении. По данным ведомства, чиновник за деньги предупреждал предпринимателей о датах проведения проверок оценки качества воды, сбрасываемой в реку Волга. Это позволяло бизнесменам избегать штрафов за нарушение экологического законодательства. СУСК России по Ярославской области возбудило уголовные дела по статье о получении взятки должностным лицом за незаконное бездействие (ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ) и незаконных действиях в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). "Обвиняемый задержан при силовой поддержке Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда, арестованный является заместителем генерального директора АО "Ярославльводоканал" - начальником управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения."Мера пресечения была избрана еще 9 июня. Тогда она избиралась по 4 августа. Дзержинский районный суд Ярославля 29 июля продлил ему меру пресечения по 3 октября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе облсуда.
https://ria.ru/20250822/shtraf-2036938447.html
https://ria.ru/20250805/chp-2033557361.html
россия
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Ярославская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки
ФСБ: руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Один из руководителей АО "Ярославльводоканал" заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере от представителей промышленных предприятий Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
"УФСБ России
по Ярославской области
пресечена коррупционная деятельность одного из руководителей АО "Ярославльводоканал", причастного к получению взяток в крупном размере от представителей промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чиновник за деньги предупреждал предпринимателей о датах проведения проверок оценки качества воды, сбрасываемой в реку Волга. Это позволяло бизнесменам избегать штрафов за нарушение экологического законодательства.
СУСК России по Ярославской области возбудило уголовные дела по статье о получении взятки должностным лицом за незаконное бездействие (ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ) и незаконных действиях в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
"Обвиняемый задержан при силовой поддержке Росгвардии
, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда, арестованный является заместителем генерального директора АО "Ярославльводоканал" - начальником управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения.
"Мера пресечения была избрана еще 9 июня. Тогда она избиралась по 4 августа. Дзержинский районный суд Ярославля 29 июля продлил ему меру пресечения по 3 октября 2025 года", - сообщили агентству в пресс-службе облсуда.