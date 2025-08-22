Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 22.08.2025 (обновлено: 09:51 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/fsb-2036910619.html
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР
Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:47:00+03:00
2025-08-22T09:51:00+03:00
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики... пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО", - говорится в сообщении.Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram.По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене; теракте; незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.
https://ria.ru/20250813/agent-2034946356.html
https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, безопасность
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия, Безопасность
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР

ФСБ задержала 2 украинских агентов в ДНР, причастных к подрывам авто

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики... пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО", - говорится в сообщении.
Задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
13 августа, 10:31
Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram.
По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене; теракте; незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.
Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе
1 августа, 10:20
 
Донецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала