ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР

2025-08-22T09:47:00+03:00

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

безопасность

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики... пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО", - говорится в сообщении.Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram.По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене; теракте; незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.

