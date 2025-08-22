https://ria.ru/20250822/fsb-2036910619.html
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР
ФСБ задержала двух украинских агентов в ДНР
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики... пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО", - говорится в сообщении.Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram.По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене; теракте; незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.
