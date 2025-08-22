Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"
Open.online выложил фото арестованного за теракт на "Северных потоках" украинца
РИМ, 22 авг — РИА Новости. Портал Open.online опубликовал фотографию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о терактах на "Северных потоках".
На снимке — лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.
Что известно о Кузнецове
- В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
- Говоря о роли Кузнецова в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
- Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
- Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
- Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
- По данным Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
- После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
- Предположительно, целью атаки был удар по "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.