https://ria.ru/20250822/foto-2036913247.html

Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"

Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.08.2025

Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"

Портал Open.online опубликовал фотографию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о терактах на "Северных потоках". РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T09:58:00+03:00

2025-08-22T09:58:00+03:00

2025-08-22T10:45:00+03:00

в мире

россия

италия

германия

северный поток

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

РИМ, 22 авг — РИА Новости. Портал Open.online опубликовал фотографию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о терактах на "Северных потоках".На снимке — лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.Что известно о Кузнецове

https://ria.ru/20250821/potok-2036873026.html

https://ria.ru/20250821/vagenknekht-2036830928.html

россия

италия

германия

украина

римини

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, германия, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, украина, римини