https://ria.ru/20250822/forum-2037074806.html

Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок

Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок - РИА Новости, 22.08.2025

Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок

Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:40:00+03:00

2025-08-22T21:40:00+03:00

2025-08-22T21:40:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965698853_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_1107cb171f1b7f9c6b9f421933cdb03c.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в России в 2025 году, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на . Ранее сообщалось, что форум "Армия-2025", изначально планировавшийся на 11-14 августа нынешнего года, переносится на более поздний срок. "В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, ... позицию, касающуюся Международного военно-технического форума "Армия-2025", исключить", - говорится в распоряжении кабмина РФ.

https://ria.ru/20250719/forum-2030143954.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество