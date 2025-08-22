Рейтинг@Mail.ru
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/forum-2037074806.html
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок - РИА Новости, 22.08.2025
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок
Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:40:00+03:00
2025-08-22T21:40:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965698853_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_1107cb171f1b7f9c6b9f421933cdb03c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в России в 2025 году, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на . Ранее сообщалось, что форум "Армия-2025", изначально планировавшийся на 11-14 августа нынешнего года, переносится на более поздний срок. "В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, ... позицию, касающуюся Международного военно-технического форума "Армия-2025", исключить", - говорится в распоряжении кабмина РФ.
https://ria.ru/20250719/forum-2030143954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965698853_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_941271a8d6bb2785861bf60054045a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок

Форум "Армия-2025" исключен из списка выставок продукции военного назначения

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Х Международный военно-технический форум "Армия-2024". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в России в 2025 году, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на .
Ранее сообщалось, что форум "Армия-2025", изначально планировавшийся на 11-14 августа нынешнего года, переносится на более поздний срок.
"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, ... позицию, касающуюся Международного военно-технического форума "Армия-2025", исключить", - говорится в распоряжении кабмина РФ.
Военнослужащий Китая осматривает образцы вооружения на экспозиционной площадке Международного форума АРМИЯ в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Форум "Армия-2025" перенесли на более поздний срок
19 июля, 14:12
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала