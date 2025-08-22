https://ria.ru/20250822/forum-2037074806.html
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок - РИА Новости, 22.08.2025
Форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2025" исключен из списка международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в России в 2025 году, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на . Ранее сообщалось, что форум "Армия-2025", изначально планировавшийся на 11-14 августа нынешнего года, переносится на более поздний срок. "В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, ... позицию, касающуюся Международного военно-технического форума "Армия-2025", исключить", - говорится в распоряжении кабмина РФ.
