Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
23:14 22.08.2025
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин
безопасность
россия
саров
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России, заявил президент РФ Владимир Путин. "В связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться, будет увеличен в связи с увеличением навигации. Но даже если это не произойдет, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь восемь атомных ледоколов - в мире такого флота нет ни у одной страны", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
россия
саров
безопасность, россия, саров, владимир путин
Безопасность, Россия, Саров, Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться, будет увеличен в связи с увеличением навигации. Но даже если это не произойдет, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь восемь атомных ледоколов - в мире такого флота нет ни у одной страны", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
“Выдержит мощнейший удар”. Что построили в России
9 января, 08:00
 
БезопасностьРоссияСаровВладимир Путин
 
 
