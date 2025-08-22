https://ria.ru/20250822/flot-2037090402.html
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин
Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России, заявил президент РФ Владимир Путин. "В связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться, будет увеличен в связи с увеличением навигации. Но даже если это не произойдет, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь восемь атомных ледоколов - в мире такого флота нет ни у одной страны", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
