В Приднестровье прошли акции в честь Дня флага России
Акции в честь Дня флага России прошли в Тирасполе и Бендерах в Приднестровье
Празднование Дня Государственного флага России. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Акции в честь Дня флага России прошли в пятницу городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), сообщила пресс-служба республиканской партии "Обновление".
"В Тирасполе и Бендерах молодые активисты партии раздавали прохожим на улицах трехцветные ленточки, которые стали своеобразным знаком уважения к государственным символам, рассказывали об истории российского флага. Многие с радостью принимали ленточки-триколоры, делились своими мыслями о России и ее значении для Приднестровья", - говорится в сообщении.
"Такие акции играют важную роль в патриотическом воспитании, помогают передать молодому поколению уважение к государственным символам и традициям нашей страны, напоминают о прочной связи Приднестровья с Россией", - приводит пресс-служба слова активиста Бендерской организации партии "Обновление" Карины Геворгян.
День Государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 года, праздник был установлен на основании указа президента. В Приднестровье российский флаг используется наравне с государственным флагом и размещается на зданиях и в помещениях государственных учреждений, а также при проведении официальных мероприятий. В 2017 году в ПМР был принят соответствующий закон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.