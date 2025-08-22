https://ria.ru/20250822/finljandija-2036926865.html
В Финляндии приостановили прием посылок в США из-за пошлин Трампа
в мире
сша
финляндия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает прием отправлений товаров в США в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщила компания. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. "Таможенные органы США пока не разъяснили, как именно будет осуществляться оплата на практике… Ситуация вызывает неопределенность относительно вариантов транспортировки, процедур возврата и ответственности, в том числе и в Финляндии. По этой причине временное приостановление поставок в США является единственным возможным решением на данный момент", - говорится в сообщении Posti. Приостановка отправлений будет действовать с 23 августа, уточняет компания. Письма, не содержащие товары, а также подарки стоимостью до 100 долларов, будут доставляться в прежнем порядке. Ранее о приостановке отправлений посылок с товарами объявили шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring.
