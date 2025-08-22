Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области завел канал в мессенджере Max
11:25 22.08.2025
Губернатор Самарской области завел канал в мессенджере Max
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев завел свой канал в отечественном мессенджере Max. РИА Новости, 22.08.2025
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев завел свой канал в отечественном мессенджере Max. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер Max. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона завел в Max свой канал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
вячеслав федорищев, самарская область, общество, мессенджер max
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев завел свой канал в отечественном мессенджере Max.
"Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер Max. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона завел в Max свой канал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
