Губернатор Самарской области завел канал в мессенджере Max

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев завел свой канал в отечественном мессенджере Max. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер Max. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона завел в Max свой канал", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
