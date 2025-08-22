Рейтинг@Mail.ru
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе - РИА Новости, 22.08.2025
РИА Новости
РИА Новости Аналитика
 
07:38 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/evropa-2036897059.html
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе - РИА Новости, 22.08.2025
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе
Европейским политикам не хватает смелости признать неудачу политики сокращения углеродных выбросов за счет полного отказа от ископаемого топлива ("чистого... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T07:38:00+03:00
2025-08-22T07:38:00+03:00
риа новости аналитика
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Европейским политикам не хватает смелости признать неудачу политики сокращения углеродных выбросов за счет полного отказа от ископаемого топлива ("чистого нуля"), говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики". "Плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, а также атомная энергия намного опережают и солнечную и ветровую энергию. Таким образом, концепция "чистого нуля" фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт", - сказано в докладе. Как отмечают авторы, совокупные расходы на переход к зеленой энергетике за последние десять лет достигли 10 триллионов долларов. В то же время доля солнечной и ветряной энергии в мировом балансе выросла всего на четыре процентных пункта до 6%. "Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений", - сказано там. При этом подчеркивается, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооценивают, а исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от уже используемых. Таким образом, обращают внимание авторы, одним из крупнейших источников энергии до сих пор остается уголь, занимающий 25% в мировом энергобалансе.
европа
в мире, европа
РИА Новости Аналитика, В мире, Европа
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе

Европе не хватает смелости признать неудачу чистого нуля

© AP Photo / Omar Havana Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Европейским политикам не хватает смелости признать неудачу политики сокращения углеродных выбросов за счет полного отказа от ископаемого топлива ("чистого нуля"), говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики".
"Плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, а также атомная энергия намного опережают и солнечную и ветровую энергию. Таким образом, концепция "чистого нуля" фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт", - сказано в докладе.
Как отмечают авторы, совокупные расходы на переход к зеленой энергетике за последние десять лет достигли 10 триллионов долларов. В то же время доля солнечной и ветряной энергии в мировом балансе выросла всего на четыре процентных пункта до 6%.
"Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений", - сказано там.
При этом подчеркивается, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооценивают, а исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от уже используемых. Таким образом, обращают внимание авторы, одним из крупнейших источников энергии до сих пор остается уголь, занимающий 25% в мировом энергобалансе.
РИА Новости Аналитика В мире Европа
 
 
