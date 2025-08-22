https://ria.ru/20250822/evdokimov-2037039637.html

"Не успел закончить...". Последняя загадка исполнителя хита "Фантазёр"

"Не успел закончить...". Последняя загадка исполнителя хита "Фантазёр" - РИА Новости, 22.08.2025

"Не успел закончить...". Последняя загадка исполнителя хита "Фантазёр"

Сердце артиста остановилось 21 августа 2025 года. Ему было 78 лет. Ярослав Евдокимов долгое время он лечился в Европе. В последние годы он практически не... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T18:12:00+03:00

2025-08-22T18:12:00+03:00

2025-08-22T18:12:00+03:00

шоубиз

россия

европа

республика крым

песняры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036980341_0:99:1200:775_1920x0_80_0_0_30c6d993b9dc2b10bb7f1be594efca0a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сердце артиста остановилось 21 августа 2025 года. Ему было 78 лет. Ярослав Евдокимов долгое время он лечился в Европе. В последние годы он практически не выступал в России, его концерты отменяли из-за его скандальных высказываний.О смерти певца сообщила его супруга Ирина:"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты".Директор певца уточнила: причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой Евдокимов боролся в последние годы.Песня была способом житьПуть Ярослава Евдокимова к сцене был долгим и совсем не простым. В семье никто не имел отношения к музыке, но мальчик с детства обладал редким тембром и умением чувствовать мелодию. Он пел на школьных концертах, в самодеятельности, но тогда даже не подозревал, что именно песня станет делом его жизни.Позднее он сам вспоминал в интервью:"Я вырос в бараке, вокруг было всё очень скромно. Петь я начал, потому что иначе в душе было пусто. Песня всегда была для меня способом жить".После армии Евдокимов устроился на завод, где проработал несколько лет. Вечерами пел в клубах, участвовал в художественной самодеятельности.Именно там его заметили и посоветовали попробовать себя на профессиональной сцене. Позже Евдокимов поступил в музыкальное училище, а затем продолжил образование в консерватории. Он обладал не только мощным вокалом, но и сценической харизмой - мог завладеть вниманием публики с первых секунд."Если люди запомнили меня, значит не зря жил"В 1970-е Евдокимов оказался в составе ансамбля "Песняры". Пусть он и не был там солистом первого ряда, но опыт работы с прославленным коллективом дал ему главное - уверенность, профессиональную школу и понимание, что сцена - это его судьба."Я понимал, что стою рядом с великими музыкантами. Надо было соответствовать. Они многому меня научили - дисциплине, уважению к публике. И это осталось со мной навсегда", - говорил ЕвдокимовНастоящая популярность пришла в 80-е годы. Ярослав начал сольную карьеру, записывал пластинки, участвовал в концертах "Голубого огонька", гастролировал по всей стране. Его песни отличались особым сочетанием: простота и одновременно драматизм.Фирменный бархатный голос Евдокимова звучал так, что ни с кем другим его спутать было невозможно. Слова в песнях – трогали до глубины души, и слушателю казалось: он поёт именно про него.В 1987 году вышла песня "Фантазёр". Её можно смело назвать особенно важной не только в карьере артиста, но и в музыкальной культуре того времени. Лирика о несбывшихся надежда и женских капризах в исполнении Евдокимова превратилась в настоящий гимн безответной любви.Композиция молниеносно стала хитом. Её пели даже на свадьбах, включали в кафе, она звучала из магнитофонов на пляжах и из радиоприёмников в далёких деревнях."Когда я впервые услышал эту мелодию, понял: это моё. Я спел и зал встал. Тогда я осознал, что песня будет жить дольше меня". - вспоминал певец.С тех пор Евдокимова навсегда стали называть "тем самым Фантазёром". Но сам он относился к этому спокойно, с улыбкой. Говорил:"Если люди запомнили меня хотя бы по одной песне, значит не зря жил"."Фантазёр, да ты ещё и тракторист"Хотя "Фантазёр" затмил всё, у певца было много других ярких песен. "Королева красоты", "Незнакомка", "Нежность" - каждая находила свою публику. Он был обладателем редкого дара: даже простая эстрадная песня в его исполнении становилась мини-спектаклем.В 1990 году Ярослав Евдокимов получил звание заслуженного артиста России.Коллеги часто вспоминали его как человека пунктуального и невероятно дисциплинированного. "Ярослав никогда не опаздывал, всегда был собран, - рассказывал один из музыкантов. - Он относился к концерту как к служению. Даже если в зале сидело 50 человек, он пел так, будто перед ним стадион".Во время гастролей по Сибири в конце 80-х был случай: автобус с артистами застрял в снегу. Все растерялись, а Евдокимов первым взял лопату, разгрёб колею и ещё подбадривал музыкантов шутками. "Фантазёр, да ты ещё и тракторист", - смеялись тогда коллеги.Фанатки порой буквально осаждали его. Были истории, как женщины караулили его у подъездов и дарили цветы, записки, а иногда и целые корзины домашних пирогов. Но артист относился ко всему этому с улыбкой и говорил: "Главное, чтобы они любили песни, а не меня"."Уродливая страна, за которую стыдно"Несмотря на славу, Евдокимов не был человеком публичных скандалов. Он предпочитал семейный уют. Жена Ирина стала его опорой и верным спутником. Вместе они прошли долгий путь с гастролями, разъездами, тяжёлой работой и болезнями."Я не знаю, смог бы я столько лет петь без её терпения. Она была рядом, когда я ехал на гастроли по три месяца. Она держала дом. Это мой самый верный слушатель и критик", - говорил Евдокимов.Друзья отмечали, что Ярослав умел слушать. Он не стремился перетягивать внимание на себя в компании, но его мнение всегда было весомым.В 2000-е Евдокимов всё реже появлялся на телевидении. Он выступал, но уже не с прежней интенсивностью. Годы и болезнь давали о себе знать. Тем не менее, певец оставался верен сцене, выходил петь даже тогда, когда врачи рекомендовали отдых.На одном из концертов в начале 2010-х зрители заметили, что он поёт сидя на стуле. Тогда пошли слухи о его болезни. Но Евдокимов лишь говорил: "Голос у меня есть, значит, я должен петь".В 2014 году Евдокимов допустил резкие высказывания в адрес России. Он осудил действия России за воссоединение Крыма и военные действия на территории Донбасса, а также назвал Россию "уродливой страной", за которую ему стыдно.После того как его слова вызвали негативную реакцию в обществе, несколько запланированных концертов отменили. С этого момента артист постепенно вовсе ушёл из публичного пространства."Хочу, чтобы люди включали мои песни и улыбались"Как сообщает SHOT, последнее время 78-летний артист лечился в Европе от продолжительной болезни. А еще старался много путешествовать по итальянским городам.Смерть Ярослава Евдокимова стала ударом для тысяч поклонников. В соцсетях люди пишут: "Наш Фантазёр ушёл", "Его песни - наша молодость", "Он умел петь так, что сердце замирало".Коллеги тоже откликнулись. Один из друзей по сцене сказал: "Он был из тех артистов, кто никогда не делал карьеру на скандалах. Его знали только по голосу. И этого было достаточно"."Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел", — рассказала msk1_news Ирина Крапивницкая.Сегодня его песни продолжают звучать на радио, на ретро-концертах и в караоке. Молодёжь, может быть, не всегда знает имя, но мелодию "Фантазёра" подхватывает с первых аккордов.В одном из последних интервью Евдокимов говорил:"Когда меня не станет, я хочу, чтобы люди включали мои песни и улыбались".

россия

европа

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, республика крым, песняры