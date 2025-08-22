https://ria.ru/20250822/evdokimov-2036984599.html

Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске

Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске - РИА Новости, 22.08.2025

Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске

Прощание с белорусским певцом, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске, пока дата уточняется, сообщила РИА Новости вдова артиста. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:30:00+03:00

2025-08-22T14:30:00+03:00

2025-08-22T14:30:00+03:00

культура

минск

россия

певец ярослав евдокимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036980341_0:99:1200:775_1920x0_80_0_0_30c6d993b9dc2b10bb7f1be594efca0a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прощание с белорусским певцом, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске, пока дата уточняется, сообщила РИА Новости вдова артиста. "Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", - сказала собеседница агентства. Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него цикл песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.

https://ria.ru/20250822/rak-2036982440.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, россия, певец ярослав евдокимов