Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прощание с белорусским певцом, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске, пока дата уточняется, сообщила РИА Новости вдова артиста. "Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", - сказала собеседница агентства. Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него цикл песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
