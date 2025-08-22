Рейтинг@Mail.ru
13:41 22.08.2025 (обновлено: 22:21 22.08.2025)
Умер исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
Умер исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов умер в пятницу утром на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор певца Наталья Тарабан."Ярослав Александрович умер сегодня утром после продолжительной болезни", — сказала собеседница агентства.Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов умер в пятницу утром на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор певца Наталья Тарабан.
"Ярослав Александрович умер сегодня утром после продолжительной болезни", — сказала собеседница агентства.
Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
 
