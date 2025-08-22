Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделил Украине очередной транш помощи
16:12 22.08.2025
ЕС выделил Украине очередной транш помощи
украина
еврокомиссия
в мире
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на сумму 4,05 миллиарда евро по случаю дня независимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии."В преддверии 34-й годовщины независимости Украины, которая отмечается 24 августа, ЕС подает еще один сильный сигнал о неизменной поддержке, выделяя стране 4,05 миллиарда евро. Это включает в себя 3,05 миллиарда евро по линии Украинского фонда и миллиард евро по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии", - сказано в документе.
украина
украина, еврокомиссия, в мире, евросоюз
Украина, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на сумму 4,05 миллиарда евро по случаю дня независимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
"В преддверии 34-й годовщины независимости Украины, которая отмечается 24 августа, ЕС подает еще один сильный сигнал о неизменной поддержке, выделяя стране 4,05 миллиарда евро. Это включает в себя 3,05 миллиарда евро по линии Украинского фонда и миллиард евро по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии", - сказано в документе.
Украина Еврокомиссия В мире Евросоюз
 
 
