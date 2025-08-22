https://ria.ru/20250822/es-2037012037.html

ЕС выделил Украине очередной транш помощи

ЕС выделил Украине очередной транш помощи - РИА Новости, 22.08.2025

ЕС выделил Украине очередной транш помощи

Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на сумму 4,05 миллиарда евро по случаю дня независимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:12:00+03:00

2025-08-22T16:12:00+03:00

2025-08-22T16:19:00+03:00

украина

еврокомиссия

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на сумму 4,05 миллиарда евро по случаю дня независимости, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии."В преддверии 34-й годовщины независимости Украины, которая отмечается 24 августа, ЕС подает еще один сильный сигнал о неизменной поддержке, выделяя стране 4,05 миллиарда евро. Это включает в себя 3,05 миллиарда евро по линии Украинского фонда и миллиард евро по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250811/azerbajdzhan-2034551445.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, еврокомиссия, в мире, евросоюз