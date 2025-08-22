Рейтинг@Mail.ru
Доклад: Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
07:48 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/energetika-2036897756.html
Доклад: Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России
Доклад: Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России - РИА Новости, 22.08.2025
Доклад: Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России
Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России, Венесуэлы и Ирана, занимающих значительную роль в добыче нефти, говорится в докладе... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T07:48:00+03:00
2025-08-22T07:48:00+03:00
риа новости аналитика
экономика
россия
венесуэла
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_0:175:3092:1914_1920x0_80_0_0_5d689fff2febe4602bcf4e604705ec38.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России, Венесуэлы и Ирана, занимающих значительную роль в добыче нефти, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики". "Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики", - сказано там. Как отмечают авторы доклада, уже сейчас становится понятно, что новый технологический уклад будет энергозатратным, что будет связанно с роботизацией, развитием искусственного интеллекта и криптовалютами. По их мнению, в будущем именно на этих сферах будет строиться новая экономика. "Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", - говорится в докладе. При этом подчеркивается, что доля России в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, а экономика РФ, несмотря на колоссальное санкционное давление в последние годы, смогла за это время укрепиться и утвердить свою жизнеспособность. "В целом нельзя отрицать эволюционного - пока отнюдь не революционного - развития мировой энергетики. Это будет прагматичный синтез традиционных и альтернативных источников. Важнейшую роль будут играть национальные энергетические стратегии. У России в этом вопросе неплохие стартовые позиции практически по всем пунктам - на них и будет строиться энергетическое будущее страны", - резюмируют авторы.
https://ria.ru/20250822/evropa-2036897059.html
https://ria.ru/20250822/kitay-2036895974.html
россия
венесуэла
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c635396b72bbb05b4c3fb1e6e7a6430d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венесуэла, иран
РИА Новости Аналитика, Экономика, Россия, Венесуэла, Иран
Доклад: Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России

Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России, Венесуэлы и Ирана, занимающих значительную роль в добыче нефти, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики".
"Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики", - сказано там.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе
Вчера, 07:38
Как отмечают авторы доклада, уже сейчас становится понятно, что новый технологический уклад будет энергозатратным, что будет связанно с роботизацией, развитием искусственного интеллекта и криптовалютами. По их мнению, в будущем именно на этих сферах будет строиться новая экономика.
"Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", - говорится в докладе.
При этом подчеркивается, что доля России в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, а экономика РФ, несмотря на колоссальное санкционное давление в последние годы, смогла за это время укрепиться и утвердить свою жизнеспособность.
"В целом нельзя отрицать эволюционного - пока отнюдь не революционного - развития мировой энергетики. Это будет прагматичный синтез традиционных и альтернативных источников. Важнейшую роль будут играть национальные энергетические стратегии. У России в этом вопросе неплохие стартовые позиции практически по всем пунктам - на них и будет строиться энергетическое будущее страны", - резюмируют авторы.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Китай в будущем станет крупным экспортером энергии, говорится в докладе
Вчера, 07:19
 
РИА Новости АналитикаЭкономикаРоссияВенесуэлаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала