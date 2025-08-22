https://ria.ru/20250822/eksperty-2036880340.html

Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке

Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке - РИА Новости, 22.08.2025

Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке

Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T02:02:00+03:00

2025-08-22T02:02:00+03:00

2025-08-22T02:09:00+03:00

жилье

камчатка

камчатский край

владимир солодов

ниц "строительство"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_4afb091f340f1ee914ffc71e036eccf8.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "На Камчатку прибыла группа из шести человек с необходимым инструментом и оборудованием. Они будут руководить группами обследования. К концу недели присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул приоритетность работ. "Я хочу подчеркнуть, что, безусловно, безопасность людей - это главный приоритет. Нам сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы позаботиться о наших жителях", - сказал он. По словам Смирнова, по результатам обследований эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов. Двадцать восьмого августа запланировано совещание с руководителем НИЦ "Строительство" Виталием Крючковым, который приедет на полуостров для анализа результатов обследований и определения дальнейшего плана работ. Обследования требуются более чем 800 домам в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сразу после землетрясения специалисты государственной жилищной инспекции и сотрудники управляющих компаний приступили к визуальным осмотрам жилого фонда.

https://ria.ru/20250822/kamchatka-2036879110.html

https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, камчатка, камчатский край, владимир солодов, ниц "строительство"