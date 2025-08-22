Рейтинг@Mail.ru
Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке
02:02 22.08.2025 (обновлено: 02:09 22.08.2025)
Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке
Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке - РИА Новости, 22.08.2025
Эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке
Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.08.2025
жилье
камчатка
камчатский край
владимир солодов
ниц "строительство"
П-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "На Камчатку прибыла группа из шести человек с необходимым инструментом и оборудованием. Они будут руководить группами обследования. К концу недели присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул приоритетность работ. "Я хочу подчеркнуть, что, безусловно, безопасность людей - это главный приоритет. Нам сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы позаботиться о наших жителях", - сказал он. По словам Смирнова, по результатам обследований эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов. Двадцать восьмого августа запланировано совещание с руководителем НИЦ "Строительство" Виталием Крючковым, который приедет на полуостров для анализа результатов обследований и определения дальнейшего плана работ. Обследования требуются более чем 800 домам в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сразу после землетрясения специалисты государственной жилищной инспекции и сотрудники управляющих компаний приступили к визуальным осмотрам жилого фонда.
жилье, камчатка, камчатский край, владимир солодов, ниц "строительство"
Жилье, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, НИЦ "Строительство"
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© Fotolia / Alex Tihonov
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"На Камчатку прибыла группа из шести человек с необходимым инструментом и оборудованием. Они будут руководить группами обследования. К концу недели присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул приоритетность работ. "Я хочу подчеркнуть, что, безусловно, безопасность людей - это главный приоритет. Нам сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы позаботиться о наших жителях", - сказал он.
По словам Смирнова, по результатам обследований эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов.
Двадцать восьмого августа запланировано совещание с руководителем НИЦ "Строительство" Виталием Крючковым, который приедет на полуостров для анализа результатов обследований и определения дальнейшего плана работ. Обследования требуются более чем 800 домам в регионе.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сразу после землетрясения специалисты государственной жилищной инспекции и сотрудники управляющих компаний приступили к визуальным осмотрам жилого фонда.
