На Камчатке началось федеральное комплексное обследование жилого фонда
П-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения 30 июля, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"На Камчатку прибыла группа из шести человек с необходимым инструментом и оборудованием. Они будут руководить группами обследования. К концу недели присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул приоритетность работ. "Я хочу подчеркнуть, что, безусловно, безопасность людей - это главный приоритет. Нам сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы позаботиться о наших жителях", - сказал он.
По словам Смирнова, по результатам обследований эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов.
Двадцать восьмого августа запланировано совещание с руководителем НИЦ "Строительство" Виталием Крючковым, который приедет на полуостров для анализа результатов обследований и определения дальнейшего плана работ. Обследования требуются более чем 800 домам в регионе.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сразу после землетрясения специалисты государственной жилищной инспекции и сотрудники управляющих компаний приступили к визуальным осмотрам жилого фонда.