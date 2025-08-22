Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕК не видит угроз поставкам энергии в ЕС из-за атаки на "Дружбу" - РИА Новости, 22.08.2025
18:12 22.08.2025
Источник: ЕК не видит угроз поставкам энергии в ЕС из-за атаки на "Дружбу"
Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК.
в мире
венгрия
словакия
украина
еврокомиссия
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК. "Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", - сказал собеседник агентства. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
венгрия
словакия
украина
в мире, венгрия, словакия, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК.
"Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", - сказал собеседник агентства.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Эксперт рассказал, чем атаки на "Дружбу" грозят Киеву
