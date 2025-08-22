https://ria.ru/20250822/efremov-2036932015.html

Блогер Никита Ефремов не стал обжаловать меру пресечения

Блогер Никита Ефремов не стал обжаловать меру пресечения - РИА Новости, 22.08.2025

Блогер Никита Ефремов не стал обжаловать меру пресечения

Блогер Никита Ефремов согласился с мерой пресечения в виде запрета определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности и не стал её... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T11:20:00+03:00

2025-08-22T11:20:00+03:00

2025-08-22T11:20:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252009_0:220:1116:848_1920x0_80_0_0_669575b3dc59116f3dd650bed48ae22a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов согласился с мерой пресечения в виде запрета определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности и не стал её обжаловать, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что решение об избрании Ефремову меры пресечения в виде запрета определенных действий вступило в силу, апелляционная жалоба в течение установленных законом трёх суток в суд не поступила. Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного. Останкинский суд Москвы 18 августа избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов – блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov". Открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций, позднее обзавелся бутиком в Дубае.* организация, признанная экстремисткой на территории РФ.

https://ria.ru/20250514/sk-2016976489.html

https://ria.ru/20250820/bloger-2036587572.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией, происшествия