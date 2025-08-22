Рейтинг@Mail.ru
11:20 22.08.2025
Блогер Никита Ефремов не стал обжаловать меру пресечения
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов согласился с мерой пресечения в виде запрета определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности и не стал её обжаловать, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что решение об избрании Ефремову меры пресечения в виде запрета определенных действий вступило в силу, апелляционная жалоба в течение установленных законом трёх суток в суд не поступила. Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного. Останкинский суд Москвы 18 августа избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов – блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov". Открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций, позднее обзавелся бутиком в Дубае.* организация, признанная экстремисткой на территории РФ.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов согласился с мерой пресечения в виде запрета определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности и не стал её обжаловать, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что решение об избрании Ефремову меры пресечения в виде запрета определенных действий вступило в силу, апелляционная жалоба в течение установленных законом трёх суток в суд не поступила.
Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.
Останкинский суд Москвы 18 августа избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ефремов – блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov". Открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций, позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* организация, признанная экстремисткой на территории РФ.
