Ефимов: около 11,5 тысячи объектов недвижимости купили в Москве для бизнеса

Ефимов: около 11,5 тысячи объектов недвижимости купили в Москве для бизнеса

2025-08-22T13:12:00+03:00

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Инвесторы на аукционах купили у города с 2015 года около 11,5 тысячи объектов недвижимости для развития бизнеса, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что открытие в столице бизнеса, который предлагает свои товары и услуги горожанам, является перспективным направлением для инвестиций, что связано с динамичным развитием городских районов, ростом деловой активности и туристического потока."За более чем 10 лет предприниматели и физические лица приобрели у города по итогам аукционов около 11,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров на сумму свыше 107 миллиардов рублей. В этих зданиях и помещениях открылись точки общественного питания, магазины, выставочные пространства, центры бытового обслуживания, коворкинги и многое другое", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Компании, индивидуальные предприниматели или физлица, желающие выступить в роли инвесторов и приобрести у города недвижимость, могут принять участие в открытых электронных торгах, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что свыше 660 коммерческих объектов общей площадью более 100 тысяч "квадратов" продали в Москве на торгах с начала 2025 года.

2025

