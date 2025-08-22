Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
15:11 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/dtp-2036993502.html
В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
В Орловской области возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
© МВД МЕДИА/Telegram
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП с четырьмя погибшими и четырьмя пострадавшими на трассе М-2 "Крым" в Орловской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным УМВД России по Орловской области, в пятницу произошло столкновение Lada Vesta и "Газель", двигавшихся во встречном направлении на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе. Предварительно, в результате ДТП четверо граждан погибли, еще четверо получили ранения.
"Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По факту ДТП следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство контролирует ход и результаты расследование дела, а также вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП гражданам.
Место ДТП на 81-м километре МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На 81-м километре МКАД произошло ДТП, есть пострадавшие
