В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП с четырьмя погибшими и четырьмя пострадавшими на трассе М-2 "Крым" в Орловской области
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП с четырьмя погибшими и четырьмя пострадавшими на трассе М-2 "Крым" в Орловской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным УМВД России по Орловской области, в пятницу произошло столкновение Lada Vesta и "Газель", двигавшихся во встречном направлении на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе. Предварительно, в результате ДТП четверо граждан погибли, еще четверо получили ранения. "Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По факту ДТП следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство контролирует ход и результаты расследование дела, а также вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП гражданам.
