На 81-м километре МКАД произошло ДТП, есть пострадавшие
На 81-м километре МКАД произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.08.2025
На 81-м километре МКАД произошло ДТП, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП на 81-м километре МКАД в Москве, одного в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Институт имени Склифосовского, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:16:00+03:00
2025-08-22T11:16:00+03:00
2025-08-22T11:24:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на 81-м километре МКАД в Москве, одного в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Институт имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На 81-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали три человека... Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали вертолётом в Институт имени Склифосовского, двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в ММНКЦ имени С.П. Боткина", - говорится в сообщении.На видео в Telegram-канале видно, что одной из поврежденных машин было такси. Сообщается, что на месте работали три бригады скорой помощи, Центр медицины катастроф и авиамедицинская бригада.
На 81-м километре МКАД произошло ДТП, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с такси на 81-м километре МКАД