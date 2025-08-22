ЕК осведомлена о прекращении поставок нефти по "Дружбе", сообщил источник

https://ria.ru/20250822/druzhba-2037042429.html
2025-08-22T18:00:00+03:00
2025-08-22T18:00:00+03:00
2025-08-22T18:12:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии."Нам известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакии и Венгрии... Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с нашими государствами-членами для её обеспечения. У ЕС есть инструменты для решения проблем, связанных с внезапным дефицитом или перебоями в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщил собеседник агентства.Там добавили, что "Еврокомиссия вновь заявляет, что поддержание энергоснабжения имеет первостепенное значение, и что критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами".Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
