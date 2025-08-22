Эксперт рассказал о последствиях остановки поставок по "Дружбе" для Венгрии
Хортаи: у Венгрии имеются стратегические запасы нефти на три месяца
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. У Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти, заявил начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"У Венгрии есть стратегические запасы, которых достаточно на три месяца, а затронутые компании имеют и запасы сверх этого количества. Поэтому перебои с поставками на несколько дней не приведут к серьёзным последствиям, но если... их частота возрастет, то это может стать опасным сначала для цен, а потом на определенном уровне и для поставок", - сказал Хортаи газете Magyar Nemzet.
Конкретного размера ущерба Венгрии от остановок нефтепровода "Дружба" вследствие атак со стороны Украины эксперт не привел, но отметил, что "серия попыток украинского руководства периодически оказывать политическое давление на Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба" продолжается уже год".
Аналитик напомнил, что, согласно правилам Евросоюза, не входящие в сообщество страны не имеют права мешать энергоснабжению стран-членов, в подобном случае Еврокомиссия обязана созвать консультационный форум.
"По мере приближения потенциального окончания войны Украина пытается оказывать всё большее давление на Венгрию, чтобы та изменила свою политику в отношении санкций и Украины. Но долгосрочное решение могут принести только мирные переговоры, их надо начать как можно скорее", - добавил он.
В конце января Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.