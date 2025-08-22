Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причины атаки Киева на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
13:34 22.08.2025
Эксперт назвал причины атаки Киева на нефтепровод "Дружба"
Эксперт назвал причины атаки Киева на нефтепровод "Дружба"
Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления... РИА Новости, 22.08.2025
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш. В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth. По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу". В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
украина
венгрия
киев
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш.
В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth.
По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу".
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
