БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Брюссель обязан принять меры против атак на критическую для энергоснабжения Венгрии и Словакии инфраструктуру, как обещал в январе, а не молчать, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто ранее в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "В январе этого года Еврокомиссия письменно обязалась принять меры в отношении нападений на трубопроводы, обеспечивающие энергоснабжение стран-членов ЕС. Однако после всех трёх нападений Еврокомиссия молчала и не предпринимала действий в наших интересах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он сообщил, что вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену письмо с призывом "совершить обещанные действия, чтобы Украина не атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию". "Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!", - подчеркнул Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

