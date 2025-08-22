Венгрия и Словакия призвали ЕК предотвратить атаки Украины на "Дружбу"
Сийярто призвал ЕК принять меры против атак на критическую для ЕС инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Брюссель обязан принять меры против атак на критическую для энергоснабжения Венгрии и Словакии инфраструктуру, как обещал в январе, а не молчать, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В январе этого года Еврокомиссия письменно обязалась принять меры в отношении нападений на трубопроводы, обеспечивающие энергоснабжение стран-членов ЕС. Однако после всех трёх нападений Еврокомиссия молчала и не предпринимала действий в наших интересах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он сообщил, что вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену письмо с призывом "совершить обещанные действия, чтобы Украина не атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию".
"Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!", - подчеркнул Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
