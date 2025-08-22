https://ria.ru/20250822/drony-2036939074.html

В Финляндии назвали сроки поставки на Украину первой партии дронов

Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года, сообщила в пятницу компания. Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству. "Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года", - говорится в полугодовом отчете, опубликованном на сайте компании. Компания ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре сообщалось, что помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

